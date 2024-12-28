انقطاع الكهرباء في كربلاء يزيد من معاناة المواطنين ويضغط على الموارد

طوابير للحصول على والنفط الابيض والسبب انقطاع شبه تام للكهرباء في محافظة .

ازمة التي تعاني منها محافظة تسببت بظهور ازمة جديدة تمثلت بعجز في تجهيز المشتقات النفطية التي التجأ لها المواطن لتعويض انقطاع في اجواء انخفضت فيها درجات .. شاهد كيف علق رئيس مجلس اليساري في هذا التقرير من .