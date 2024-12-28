هل نجح عام التحولات الكبرى في تعزيز ثقة المواطن بالحكومة؟

عام الخدمات.. حزمة المشاريع المنفذة والتطورات السياسية تعيدان ثقة المواطن بالحكومة.

نقترب من ختام عام شهد تغييرات جذرية انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث شهدت البلاد نهضة خدمية بارزة وتطورات سياسية أعادت تشكيل الواقع.. شاهد آراء وتوقعاتهم حول المستقبل في هذا التقرير من .