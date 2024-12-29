بالفيديو.. سائق شاحنة يدهس ضابطا ويلوذ بالفرار بعد انهاء حياته‎

بسبب السرعة.. سائق شاحنة يدهس ضابطا ويلوذ بالفرار بعد انهاء حياته.



في حادث على طريق الشعلة ببغداد ضابط يفقد حياته بعد دهسه من قبل سائق شاحنة كان يسوق بطريقة جنونية.. مراسل رافق عائلة لمكان الحادث لتوضيح .