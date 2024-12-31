اللبنانيون يحزمون حقائب العودة ويشيدون بموقف العراق‎.. فيديو

الحكومة تتكفل باجور عودتهم.. عوائل لبنانية تغادر الى بلدها وامتنان لجهود العتبات ودوائر باستضافتهم.

مع خطوط للعمل من جديد بين وبيروت ومع توقف الاعتداءات على لبنان، بدأ العديد من اللبنانيين المتواجدين في البلاد بالعودة الى بلادهم مستفيدين من المبادرة التي اطلقتها .. عوائل لبنانية عبرت عن شكرها وامتنانها للعراقيين في هذا التقرير من السومرية، مشيدة بكرمهم وحسن استقبالهم في الأوقات العصيبة.