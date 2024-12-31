صيدلي يقلب حياة "طفل" رأسا على عقب‎.. ما القصة

حقنة خاطئة في تقلب حياة "طفل" رأسا على عقب وتسبب له امراضا بالدم وتساقطا بالشعر.. الصيدلي حاول تلافي الخطأ بعرض خمسة ملايين دينار على العائلة.

نتيجة حقنة خاطئة، صيدلي في ببغداد يقلب حياة "طفل" رأساً على عقب ويسبب له امراضا بالدم وتساقطا بالشعر.. العائلة تكشف تفاصيل الحادثة لكادر في هذا التقرير.