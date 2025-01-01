عام مليء بالتحديات والانجازات ... احداث 2024 في العراق

احداث 2024 في ... وانتخابات الاقليم والتعداد تتصدر احداث العام.

يودع العراقيون عامًا زاخرًا بالأحداث المتسارعة على شتّى المستويات، كان أبرزها رئيس جديد للبرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية في إقليم كردستان، فضلصا عن اجراء التعداد السكاني للبلاد.. شاهد أهم أحداث في 2024 في هذا التقرير من .