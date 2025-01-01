يتضمن معلومات خطيرة.. تقرير حكومي يتحدث عن تلاعبٍ وتزويرٍ في العقارات بالعراق

نيوز – سياسي

تستعد الحفاظ على عقارات واملاك النيابية عن قرب عرض تقريرها الاولي على البرلمان، والذي يتضمن معلوماتٍ خطيرةً عن تلاعبٍ وتزويرٍ في العقارات المتجاوز عليها، والتي تبلغ أكثر من ستة وثلاثين ألف .

ويتضمن التقرير معلوماتٍ صادمةً عن هدر مليارات الدولارات من خلال تأجير مساحات شاسعة بمئة ألف دينار سنويا ووفق جهات نيابية فانه من المتوقع ان يحدث التقرير ثغرة كبيرة في جدار الفساد المالي والإداري الذي انهك مؤسسات طيلة السنوات الماضية.

