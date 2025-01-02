صعقة "مميتة" تنهي حياة الشاب "ريسان" في بغداد‎

وفاة الشاب "ريسان" بصعقة كهربائية في الزعفرانية وعائلته تحمل وزارة المسؤولية.



بصعقة كهربائية مميتة فقد الشاب "ريسان" حياته، عقب انقطاع سلك الطاقة وسقوطه داخل المنزل وإبلاغ الجهات المعنية التي امتنعت عن الحضور لأسباب مجهولة.. تفاصيل اوفى مع مراسل في هذا التقرير.