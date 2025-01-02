الألعاب النارية تعكر صفو الاحتفالات في بغداد

الالعاب النارية.. المستشفيات تستقبل عشرات الاصابات بالاطلاقات والالعاب النارية.

استقبلت مستشفيات عشرات الحالات بين حوادث سير وإطلاقات عيارات وألعاب نارية، الكوادر الطبية اكدت ان اغلب الحالات كانت خطرة.. كاميرا تنقل لنا في هذا التقرير