رجل خمسيني ينجو من حادث سير لكنه يلقى حتفه بسبب خطأ طبي

تعرض "جمعة"، رجل في الخمسينات من عمره، لحادث سير إثر تعرضه لضربة في ساقه اليسرى من قبل سائق دراجة نارية. تم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية تركيب عظم بسيطة، إلا أن العملية التي كان من المفترض أن تساهم في شفائه تسببت في مأساة أخرى. بحسب أقارب الرجل، فقد أدت الأخطاء الطبية أثناء العملية إلى قطع شريان رئيسي، مما أسفر عن وفاته.