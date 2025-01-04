أربيل تستقبل العام الجديد بالحرائق... صدفة عابرة أم افتعال؟‎



حرائق الأسواق والمجمعات التجارية... إهمال لشروط أم مفتعلة؟

لم تمضِ أيّام على بداية السنة الجديدة، حتّى اندلع حريقان كبيران في مختلفة من . وقد اقتصرت الاضرار على خسائر ماديّة فادحة. فهل هي نتيجة الاهمال أم مقصودة؟