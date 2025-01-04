فضيحة تهز الديوانية... يستبدلون لحم البقر بلحم الحمير!

الجريمة المنظمة تعثر على بقايا حمير و أحصنة كانت تُذبَح لبيع لحومها في الاسواق.

اختفاءُ الحميروالاحصنةِ من شوارعِ ومدنِ استغرابا وتساؤلاتٍ لدى المواطنين عن اختفائِها قبل ان تعثر المنظمة داخل منزل على بقايا حمير وأحصنة كانت تُذبحُ في هذا المنزل وتُباعُ في الاسواقِ على أنّها لحومُ بقر. فكيف علّق المواطنون على هذه الفضيحة؟ وبماذا طالبوا؟