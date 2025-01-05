اصحاب المولدات في كركوك يهددون بايقاف التشغيل.. فيديو

تظاهر العديد من اصحاب المولدات في احتجاجا على "التسعيرة المجحفة" والنقص الحاصل بتجهيز مادة الكاز كما يقولون، كاميرا تنقل لكم اصوات المحتجين في هذا التقرير.لماذا لا تزال أزمة مزمنة؟ وهل سيبقى تحت المولدات في بلد غني بالثروات النفطية والموارد الطبيعية؟