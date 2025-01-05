مخاطر بيئية تهدد أرواح العراقيين.. فيديو

تلوث الهواء.. امراض سرطانية وتنفسية خطرة بسبب ملوثات عوادم والمولدات.





ملايين والمولدات تنتج يوميا كميات هائلة من الغازات السامة في الاجواء، اطباء حذروا من خطورة ذلك الامر وتسببه بامراض رئوية وسرطانية خطرة، هل من حلول؟.. التفاصيل في تقرير .