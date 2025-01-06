كلف العلاج المرتفعة تزيد من معاناة مرضى السرطان في النجف‎.. فيديو

كلف علاج مرضى المرتفعة في محافظة تزيد من معاناة المصابين.

في يتكبد اهالي المصابين بامراض سرطانية اموالا طائلة لشراء العلاجات غير المتوفرة في صيدليات وزارة ما يؤشر اكثر من علامة استفهام.. أحد المصابين بالسرطان، يروي معاناته لكادر في هذا التقرير.