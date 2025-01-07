العمالة الاجنبية تزيح المحلية من بوابة فرص العمل في كربلاء‎.. فيديو

ادت الزيادة الملحوظة في تدفق العمالة الاجنبية الى لارتفاع نسب البطالة بين شبابها، بعض المختصين طالبوا بتشريع القوانين التي تنظم عمل هذه العمالة وزج شريحة الشباب بدورات لتطوير مهاراتهم.نقص في المهارات ام اجور مخفضة.. ما سبب تفضيل العمالة الاجنبية على المحلية؟ تابع هذا التقرير من .