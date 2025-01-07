بالفيديو: اصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن‎

رغم الوعود الحكومية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، يستمر أصحاب المولدات في بفرض تسعيرات باهظة تصل إلى عشرين ألف دينار للأمبير الواحد، مستغلين أزمة وحاجة المواطنين الماسة إليها.فهل تتمكن الحكومة من كبح هذا الجشع ووضع حد لهذا الاستغلال؟ تابعوا تقرير لمعرفة تأثير هذه الظاهرة على الحياة اليومية للعراقيين.