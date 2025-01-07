بالفيديو: أمانة بغداد تواجه تحديات الأمطار‎

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هذه المحطة ومثلها العشرات تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة، لسحب المياه من شوارع العاصمة التي غمرت مياه الامطار جزءا منها، جهود حثيثة بذلت خصوصا من قبل بلدية الكرادة منذ اولى ساعات الفجر.