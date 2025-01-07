الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين في نينوى‎.. فيديو

مع اطلالة العام الجديد كان متقاعدو على موعد مع مفاجئة غير سارة، الاستقطاع من رواتبهم شكل صدمة للشريحة الاكبر في البلد.التقاعد العامة وصفت القرار بغير الاجباري مطالبة المتقاعدين العاجزين عن استخدام التكنولوجيا بالولوج الى المواقع الكترونية لالغاء الاستقطاع.على الرغم من ان التقاعد العامة لم تستشر هذه الشريحة وهي المتضرر الاكبر من قرارها الا ان جيوب المتقاعدين هذا الشهر باتت خاوية.