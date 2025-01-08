المتقاعدون يشكون من استقطاعات الرواتب ويطالبون بالانصاف‎

ناشد العديد من المتقاعدين الجهات الحكومية بايقاف الاستقطاعات المالية من رواتبهم، والتي وصلت لثلاثين الف دينار خلال هذا الشهر.. الشريحة الاكبر في البلد تشكو من الاستقطاع الاجباري وتطالب الحكومة بانصافها في هذا التقرير من .