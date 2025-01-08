سامراء تسعى وراء السياحة الدينية لتعزيز الاقتصاد المحلي‎.. فيديو

مئات المليارات تهدر سنوياً لعدم الاهتمام بقطاع السياحة الدينية، اكثر من خمسة عشر مليون من داخل وخارج البلاد يتوافدون لمدينة لزيارة مرقد الإمامين العسكريين.



تسعى الادارة المحلية لمدينة توظيف السياحة للنهوض بالواقع الاقتصادي للمدينة وتخفيف وطأة البطالة فيها.. شاهد ما قاله العتبة العسكرية، محمد الخالدي لكادر في هذا التقرير.