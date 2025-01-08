فوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد‎.. فيديو

احاطت اطماع الاستثمار هذه المرة بمئذنة جامع المحمدية الواقع في منطقة اليرموك، الاهالي هناك حملوا الجهات المعنية مسؤولية منح متنفذين السلطة لانشاء مثل هكذا مجمعات تخنق منازلهم.. التفاصيل في هذا التقرير من .