افعال مخلة بالاداب... مطالبات بإنهاء معاناة "مغتسل الديوانية المهجور"

في محافظة الديوانية، تحول مغتسل مهجور إلى وكر تُمارس فيه أفعال مخلة بالآداب العامة من قبل بعض الأشخاص، ما أثار استياء سكان المنطقة ودفعهم إلى إطلاق نداءات للجهات المعنية، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الأمر وإعادة تأهيل المكان أو إغلاقه لمنع استغلاله بشكل غير قانوني.سكان المنطقة يروون التفاصيل في هذا التقرير من .