بالفيديو: البسطات تغزو الأرصفة.. ومطالبات بتطبيق النظام

اختفى الرصيف في بعض مناطق العاصمة بعد أن تحول إلى سوق يعج بالباعة المتجولين، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين؛ فقد شدد البعض على ضرورة تطبيق وإعادة النظام، مع توفير أماكن بديلة تراعي احتياجات الباعة.. من جهتهم، أكد الباعة المتجولون أنهم يعتمدون على هذا العمل لتأمين قوتهم اليومي، مشيرين إلى عدم وجود بدائل تلبي احتياجاتهم الاقتصادية.كادر يتحدث إلى بعض المواطنين كما بعض الباعة في هذا التقرير.