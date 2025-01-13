الخلافاتُ بين المركزِ والاقليمِ تعود للواجهةِ... والأخير يُصعّد!

الخلافاتُ بين المركزِ والاقليمِ تعودُ للواجهةِ من جديدٍ على الرغمِ من سلسلةِ اللقاءاتِ السابقةِ التي جمعت الطرفين , حكومةُ الاقليمِ هذه المرةَ صعدت من حدةِ خطابِها واصفةً تعاملَ الحكومةِ الاتحاديةِ مع بالظالمِ وغيرِ العادل.محلل سياسي يتحدث إلى بهذا الشأن. شاهدوا هذا التقرير!