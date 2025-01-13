تجاوزات من قبل رجال المرور والسائقون يشكون!

يُواجه العديد من سائقي المركبات في مشكلة تسجيل غرامات عشوائية من قبل المرور داخل قاطع ساحة . وأشار السائقون إلى أن تلك الغرامات تُسجل في بعض الأحيان دون وجود مخالفات واضحة، ما يسبب لهم الإرباك والاستياء. كما أضافوا أن بعض المرور يتجاوزون في تعاملاتهم مع السائقين، حيث تحدث من التجاوزات اللفظية في حال اعتراضهم على المخالفات المسجلة. حسين عدنان، الذي كان متواجدًا في الموقع، رصد بعضًا من هذه الحالات وأكد أن هذا الوضع يثير القلق بين السائقين.بعض السائقين يروون معاناتهم إلى كادر في هذا التقرير!