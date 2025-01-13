غرامات مالية على صحة النجف بسبب الإهمال في معالجة النفايات الطبية

فرضت مديريةُ بيئةِ غراماتٍ بالجملة على مديريةِ صحةِ بسبب إهمال معالجة النفايات الطبية ورميها في الأنهر. كما شملت المخالفات غياب المحارق الصحية، بالإضافة إلى سوء تخزين المواد الكيميائية. هذه الانتهاكات البيئية أدت إلى تداعيات صحية خطرة على سكان المحافظة، وأثارت مخاوف من تزايد التلوث في المنطقة.ماذا قال مدير بيئة إلى عدسة السومرية؟ تابعوا هذا التقرير!