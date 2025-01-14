التلوث يعكر أجواء العاصمة ويشكل تهديداً للصحة والموارد

يعكر التلوث أجواء العاصمة عقب تقارير تشير إلى ارتفاع نسبته، مما يشكل تحديات خطرة على العامة واستدامة موارد البلاد. ويستوجب الوضع التحرك بجدية لوضع حلول فعالة، خاصة أن الأمر ضرورة ملحة وفقاً للمختصين.إليكم ما قاله مختصون في هذا الشأن لكادر في هذا التقرير!