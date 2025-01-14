خطأ طبي في مستشفى حكومي يؤدي إلى وفاة شاب ثلاثيني

في حادثة مأساوية، توفي الشاب الثلاثيني بعد دخوله لإجراء عملية ربط "بلاتين" في قدمه اليمنى بمستشفى حكومي، حيث انتهت العملية بوفاته. وقد أكد ذووه أن سبب الوفاة لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، حيث لم يتم توضيح الأسباب من قبل الكادر الطبي المسؤول عن حالته.أقارب يروون تفاصيل الحادث إلى كادر في هذا التقرير!