لعنة القوانين الجدلية تُلاحق جلسات البرلمان العراقي!

يبدو أنّ القوانين الجدلية تُعرقل جهود عقد جلسات بشكل مستمر، حيث أدت كتلة "تقدم" إلى إخلال النصاب القانوني، مما يترك مصير الجلسة معلقًا ويؤدي إلى تأجيلها. وتزدادُ الامور تعقيدًا مع تلميح الحزب الديمقراطي بالسير على نفس المنوال في حال لم يتمّ تسديد رواتب موظفي الاقليم.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!