كربلاء تضع حجر الاساس لانشاء خمسة جسور جديدة

الخطابي يضع حجر الاساس لعدد من الجسور لاستيعاب أعداد الزائرين.

وضعت حكومة المحلية الحجر الاساس لتنفيذ خمسة جسور جديدة. وتأتي هذه الخطوة من باب فكّ الاختناقات المروريّة واستيعاب الاعداد الهائلة من الزائرين.