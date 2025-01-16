خطر النفايات في الديوانية يُهدد حياة السكان

تُشكّل النفايات المتراكمة في محافظة مخاطر صحية متزايدة. وحسبما أفادت دائرة البيئة، فإنّ هذا الوضع يُنذر بانتشار أمراض الجهاز التنفسي ويشكل تهديدات بيئية، ممّا دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه إنذارات للجهات المعنية.ماذا كشف أعضاء مجلس لكادر السومرية؟