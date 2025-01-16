كركوك تطالب بمواقع احتفالية خارج المدينة: حماية للتقاليد أم تقييد للفرح؟

نظم عددٌ من الشخصيات الكركوكية وقفة للمطالبة بإنشاء أماكن خارج تُخصصُ للاحتفالات التي قد تتسببُ بخدش لتقاليد وأعراف أهالي . جاءت هذه الوقفة ردًا على تصرفات بعض الشباب خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، والتي شهدت انفلاتًا من بعض المحتفلين.بماذا أهالي كركوك؟