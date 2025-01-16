عائلة أبو محمد في صلاح الدين: بين الدمار والإهمال، هل من مُنقذ؟

لم تكتمل وعائلته، فبع أن عادوا أخيرًا إلى مدينتهم في جنوب محافظة اكتشفوا أن منزلهم قد دُمّر. وبدلًا من العودة إلى حياة طبيعية، اضطروا للعيش مجدّدًا في خيمة، وكأنّ سنوات النزوح لم تنتهِ بعد. هذا ولم تتلقَ تلك العائلة أي دعم أو اهتمام من الحكومة المحلية أو الإنسانية العاملة في .ماذا روى أبو محمّد لكادر السومرية؟