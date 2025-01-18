اما دفع المستحقات أو لا مشاريع... مقاولو كركوك يحتجون!

عدم تسديد مستحقات المقاولين تهدد بايقاف المشاريع , وحكومة تحمل المالية المسؤولية





تداعيات إيقاف المشاريع من قبل المقاولين قد تنعكس على الواقع الاقتصادي لكركوك وتزيد من نسب البطالة بين أبنائها، فما العمل؟ إليكم ما قاله نوزاد رئيس المقاولين لكادر .