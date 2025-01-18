حياة الأهالي في البصرة مهددة... ما قصة المخلفات الحربية؟

مليار متر ملوثة بالالغام والمخلفات الحربية تهدد حياة الاطفال والاهالي

حكاية الالغام والمخلفاتِ الحربية غير المنفلقة في تتكرر بشكلٍ مأساوي ويكون فيها اطفالا ذاهبين الى مدارسهم او وهم يلعبون بالقرب من هذه الاماكن الخطرة .. تقرير من يتحدث عن مأساة فتاةٍ اسمها