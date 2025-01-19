بالفيديو: ردود أفعال غاضبة تجاه قرار البنك المركزي

ابدى مواطنون امتعاضهم اثر غياب الخطة البديلة لقرار غلق منافذ الصرف الصادر عن محافظ البنك المركزي، والذي إذا ما نُفذ فأنه سيصعب عملية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، لا سيما مع ايقاف اعمال مكاتب اصحاب المنافذ في العشرين من الشهر الجاري.اصحاب المنافذ ينتقدون هذه الخطوة المفاجئة.. التفاصيل في هذا التقرير من .