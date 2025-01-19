بالفيديو: استعدادت الكاظمية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

الحزن بدأ يخيم على مدينة مع استعدادها لاستقبال الزائرين الوافدين من مختلف المحافظات لاداء مراسم الزيارة الرجبية، ذكرى استشهاد الامام (ع).عدسة وثّقت التحضيرات في هذا التقرير.