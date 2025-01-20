تردي الخدمات يطيح بمدراء الدوائر الخدمية في الديوانية

اقالات بالجملة شهدتها محافظة على خلفية التظاهرات التي امتدت لتشمل معظم مناطق احتجاجا على تردي الخدمات التي تعاني منها منذ سنوات هذه .. "الاقالات ستطال المزيد من المدراء"، هذا ما أكده أعضاء مجلس لكادر .