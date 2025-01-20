الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم يشعل الجدل الشعبي

الجواز الدبلوماسي.. امتيازات كبرى للمسؤولين وعوائلهم تشعل الخلاف وتثير الانتقادات.





لا تزال خطوة التصويت على تعديل قانون الجوازات الذي يتضمن امتيازات للمسؤولين وعوائلهم تأخذ حيزا من الانتقادات داخل مجلس النواب، وسط تحذيرات نيابية من انعكاسها على صورة السلطة التشريعية لدى المواطن.. شاهد التقرير وشاركنا رأيك في التعليقات.