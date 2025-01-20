ترامب يدخل البيت الابيض والشرق الأوسط يترقب بحذر‎.. فيديو

وعلى صعيد المنطقة وتحديدا تحاول الادارة بتحقيق نوع من التوازن بالتعامل خاصة مع قرار وقف اطلاق النار، وما ان يتحقق ذلك سيكون للامر انعكاسات ايجابية سيما على الذي يشهد استقراراً ملحوظاً مؤخرا.يعتقد مراقبون ان إدارة ستكون أمام تحديات كبرى في الأوسط، يأتي في مقدمتها ملف إعادة الإعمار في المناطق المتضررة كغزة وسوريا ولبنان، وسيكون ربما تحويل هذه المناطق من حالة الدمار إلى التعافي.