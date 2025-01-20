أطماع الاستثمار تهدد ساحات وملاعب الشباب في كربلاء

قرار والرياضة بوضع عدد من الساحات والملاعب للاستثمار موجة من السخط بين شباب محافظة ما دفع حكومتها المحلية للتدخل لايقاف مثل هذه القرارات.. شاهد اعتراضات المواطنين في هذا الفيديو من السومرية!