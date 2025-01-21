ترامب يدخل البيت الابيض والشرق الأوسط يترقب بحذر

يدخل البيت الابيض... ترقب حذر لما ستؤول اليه الامور في المنطقة.

مع دخول الرئيس الامريكي للبيت الابيض من جديد، يدور الحديث عن تخوفات من مجريات الاحداث الجديدة، التي عادة ما تتجه لابقاء المنطقة في حالة صراع لتحقيق مصالح معينة، وهذا ما تؤكده التهديدات التي تطلق على لسان الرئيس الامريكي، والتي تبقي المنطقة بحالة حذر دائم ممّا ستواجهه... تحليلٌ سياسي في هذا التقرير من .