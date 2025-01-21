الشركات البريطانية تستعد لمشاريع تحلية مياه البصرة

تستعد لاستقبال عدد من الشركات لاجل تنفيذ مشروع المياه الشامل.

بعد الجهود التي قادها رئيس الوزراء، محمّد شياع السوداني، في ملف المياه خلال زيارته الاخيرة الى والتي اسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع المياه، الشامل الذي سيقوده شركات بريطانية، لتحسين جودة المياه وريّ الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة لأكثر من ثلاثة ملايين .

ماذا يرى المتخصصون بشأن هذا المشروع؟ التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!