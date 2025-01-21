قرارات "تسعيرة الامبير" لا تطبق!

مواطنون: قرارات مجلس بشأن "تسعيرة الامبير" لا تطبق على ارض الواقع.

لعشرين مليون دينار وصلت الغرامة المفروضة على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية التي وضعها مجلس محافظة بغداد، لكن هذا القرار وغيره العشرات يقول مواطنون بانها لا تنفذ على ارض الواقع لأسباب مختلفة.

عدسة تنقُل آراء في هذا التقرير.