العراق يطلق مبادرات اغاثية عاجلة لمساعدة لبنان والمشاركة بالاعمار‎

من جانبها اشادت الحكومة اللبنانية بالاجراءات العاجلة التي اتخذتها والتي تهدف الى تغذية صندوق إعادة لبنان وغزة، وتقديم المساعدات اللازمة، والمشاركة في إعادة المناطق المدمرة.هذه المبادرات وبحسب مراقبين تعكس دور في تعزيز التضامن العربي، حيث تسعى إلى دعم الشعوب المتضررة وتعزيز أواصر الإقليمي في مواجهة التحديات الإنسانية.