بالفيديو: بضائع بالمليارات تتحول الى رماد في الكاظمية‎

بضائع بالمليارات تحولت الى رماد في سوق كبير للادوات الاحتياطية داخل منطقة الكاظمية، والسبب حريق هائل يقول اصحاب المحال بانه مفتعل بسبب المنافسة التجارية مع احد المستثمرين.. شاهد حجم الضرر الذي لحق بالسوق في هذا التقرير من .