مشاجرة على "طائر" تحصد روح بريئة‎.. فيديو

طائر يتسبب بمأساة.. مشاجرة في تنتهي بمقتل طفل.

برصاصة في الرأس، طفل يلقى حتفه في منطقة الشعلة ببغداد نتيجة مشاجرة على "طائر".. التفاصيل مع عائلة في هذا التقرير من .