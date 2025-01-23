قانون العفو العام... اهالي صلاح الدين يدعون للاسراع بإخراج الابرياء من السجون

بعد تصويت على قانون العام يتطلع أهالي العديد من السجناء إلى تنفيذ هذا لإنصاف أبناءهم ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء للإفراج عنهم بأسرع وقتاستمعوا الى مناشدات الاهالي في هذا التقرير من