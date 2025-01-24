عمل اطفال نينوى في الطمر الصحي

اطفال يتدافعون خلف سيارات تحمل نفايات ومخلفات المدن للحصول على ما يمكن ان يسد قوتهم وقوت عوائلهم... هل تعلمون حجم الخطر على صحتهم؟تضيء في هذا التقرير على حالة الاطفال السيئة وتستمع الى صرخات أهاليهم!